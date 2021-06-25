В Михайловском районе ищут мужчину с белым ведром, который не вернулся из леса.

В Рязанской области разыскивают исчезнувшего 71-летнего Александра Базарнова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина 24 июня ушел из дома в деревне Волосовка Михайловского района в лес и не вернулся.

Мужчина 24 июня вышел из дома и не вернулся. Волонтеры организуют поиск.

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы русые с залысинами, глаза голубые.

Одежда: рубашка в темно-синюю клетку, спортивные брюки серого цвета, резиновые сапоги, бежевая бейсболка.

С собой: белое ведро.

Отметим, что деревня Волосовка находится на одноименной реке. Рядом расположены еще несколько населенных пунктов.

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