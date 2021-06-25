В Путятинском районе произошло смертельное ДТП – Mitsubishi влетел в КамАЗ.
Рано утром 25 июня в Путятинском районе 58-летний житель Мордовии за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander мчался в сторону Шацка и по касательной столкнулся с КамАЗом с полуприцепом, сообщает УМВД России по Рязанской области.
Фото с места смертельной аварии в Путятинском районе.
От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу.
В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили травмы.
От касательного столкновения иномарка перевернулась – погибла женщина.
Фото с места смертельной аварии в Путятинском районе.
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