В Путятинском районе произошло смертельное ДТП – Mitsubishi влетел в КамАЗ.

Рано утром 25 июня в Путятинском районе 58-летний житель Мордовии за рулем автомобиля Mitsubishi Outlander мчался в сторону Шацка и по касательной столкнулся с КамАЗом с полуприцепом, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Фото с места смертельной аварии в Путятинском районе.

От удара иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых десять человек получили травмы.

От касательного столкновения иномарка перевернулась – погибла женщина.

Фото с места смертельной аварии в Путятинском районе.

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