Возле «Барса» на Московском до 10 июля ограничат движение транспорта

До 10 июля в Рязани ограничили движение транспорта на перекрестке Михайловского и Московского шоссе, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации чиновников, причина перекрытия – ремонтные работы в системе водоотведения.

По сообщению МП «Водоканал города Рязани», будет закрыта полоса движения на Михайловском шоссе при повороте со стороны ТД «Барс».

Место проведения работ будет огорожено, а на указанном участке установят предупреждающие знаки.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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