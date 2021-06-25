Сбербанк прокредитовал рязанского производителя муки

ООО «Русские мельницы» заключило трехстороннее соглашение с ПАО «Сбербанк» и министерством сельского хозяйства Рязанской области. Это первая сделка такого масштаба, которую зарегистрировали в Рязанском отделении банка.

Согласно документу, компания получит 2,8 млрд рублей льготных кредитов для производства муки и отрубей, экспортируемых за рубеж. Планируемая годовая экспортная выручка за 2021 составит 1,7 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом она увеличится в три раза.

Отметим, что ООО «Русские мельницы» экспортирует муку и отруби в Швейцарию, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, США, а также в Ирак, Испанию и Японию.

В планах руководства компании на 2021 год, экспортировать 138 тысяч тонн муки и отрубей. Продукция ООО «Русские мельницы» давно известная рязанцам под брендом «Рязаночка». Эту муку можно с легкостью найти в магазинах и торговых сетях «Пятерочка», «Дикси», «Магнит». Более того, «рязаночку» можно встретить и в магазинах Китая.