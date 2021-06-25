27 июня в Рязани и области в магазинах нельзя будет купить алкоголь

27 июня в Рязани и области ограничат продажу всей алкогольной продукции, предупреждает министерство промышленности и экономического развития региона. Причина – День молодежи, который отмечается как раз 27 июня.

Отметим, что ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя в барах, ресторанах, кафе и других точках общественного питания, где спиртные напитки находится в продаже.

Власти Рязанской области еще в 2011 году урегулировали этот вопрос специальным законом.

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