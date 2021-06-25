Новые пособия в Рязани: детские пособия и пособия беременным – прием заявлений с 1 июля

Как получить новые пособия в Рязани с 1 июля. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 1 июля в Рязани начнут принимать заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и пособия на детей от 8 до 16 лет. В первом случае идет речь о женщинах, которые встали на учет в ранние сроки. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или непосредственно в Пенсионном фонде.

Отмечается, что беременная женщина имеет право на ежемесячное пособие, если срок ее беременности – шесть (6) и более недель, и она встала на учет в клинике до 12 недель. Размер пособия – 50% прожиточного минимума ребенка в Рязанской области. Это 5821,5 рублей.

На ежемесячное пособие на каждого ребенка от 8 до 16 лет включительно можно рассчитывать, если родитель единственный, то есть он один указан в свидетельстве о рождении. Либо второй родитель скончался или пропал без вести.

Сумма пособия составляет – 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения Рязанской области. Ее размер - 5449,5 рублей.

Очень важное условие для получения пособий – это размер дохода семьи. Средний доход на каждого члена семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте проживания. В Рязанской области этот минимум составляет – 10758 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!