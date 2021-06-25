Рязанцы жалуются на маршрутку №99 – водители не останавливаются на ст. Лесок

В социальных сетях продолжают жаловаться на работу коммерческих перевозчиков. Досталось 99-й маршрутке.

«Маршрутка №99 не останавливается на станции Лесок. Развернулись уже три машины! Люди стоят уставшие после работы на дачах, что это за безобразие?» - написала одна из рязанок.

На следующий день администрация Рязани отреагировала на жалобу, проинформировав, что «направили ваше сообщение в управление транспорта для принятия мер реагирования. Будем разбираться в ситуации».

Отметим, что на днях в управлении транспорта встретились с перевозчиками, и даже назвали всех нарушителей. Так вот ИП Захаркина Ю.В. (№№65, 77, 95, 99) входит в число тех перевозчиков, у которых выявили больше всего нарушений, в том числе – недовыпуск машин на линии (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!