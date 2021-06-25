Зампред рязанского правительства Светлана Горячкина потеряла отца

У зампреда рязанского правительства Светланы Горячкиной умер отец.

Заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина потеряла отца, сообщают «РВ».

Коллектив министерства промышленности и экономического развития Рязанской области выражает глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни ее отца Владимира Дмитриевича.

«Примите слова искреннего сочувствия и поддержки. Наш коллектив скорбит вместе с вами о невосполнимой утрате. Светлая память о Владимире Дмитриевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», - говорится в некрологе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!