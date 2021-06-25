Зампред рязанского правительства Светлана Горячкина потеряла отца

У зампреда рязанского правительства Светланы Горячкиной умер отец.
Заместитель председателя регионального правительства Светлана Горячкина потеряла отца, сообщают «РВ».
Коллектив министерства промышленности и экономического развития Рязанской области выражает глубокие соболезнования в связи с безвременным уходом из жизни ее отца Владимира Дмитриевича.
«Примите слова искреннего сочувствия и поддержки. Наш коллектив скорбит вместе с вами о невосполнимой утрате. Светлая память о Владимире Дмитриевиче навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал», - говорится в некрологе.
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