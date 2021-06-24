Синоптик Вильфанд рассказал об опасном Солнце на территории Рязанской области

Солнце не только греет, но может и убить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян о том, что в ближайшие дни в ряде регионов индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений.

- Сейчас период летнего солнцестояния, самая насыщенная энергия солнечных лучей. И вот в умеренных широтах, начиная от Московской области и южнее, Рязанская, Тульская, Калужская, Липецкая и другие: везде ультрафиолетовый индекс шесть — семь. Это очень много. Это на самом деле очень опасно, - пояснил синоптик.

Подчеркнем, что абсолютно безопасным показателем является значение индекса от нуля до двух. А в небольших количествах солнце даже полезно, ведь оно является источником витамина D.

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