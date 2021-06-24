Касимовская гордума прекратила полномочия депутата Александра Сучкова

Когда-то Сучков любил давать интервью журналистам, теперь он рассказывает свои истории следователям. Фото: Павел АВЕРИН

Депутаты Касимовской городской Думы проголосовали 24 июня за прекращение полномочий депутата Александра Сучкова. Об этом сообщает сайт ИД "Пресса".

Председатель Думы Галина Абрамова пояснила, что Сучков не предоставил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. А это является вопиющим нарушением.

Предпринимателя, выдвинутого в городскую Думу «Единой Россией», подозревают в растрате чужого имущества с использованием служебного положения. По версии следствия, Сучков совершил преступление в мае-июне 2020 года, когда временно исполнял обязанности директора муниципального предприятия. В настоящий момент теперь уже экс-депутат находится под домашним арестом.

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