15-летняя рязанка спасла свою многодетную семью от пожара

Лишь благодаря Тане многодетная семья осталась жива. Фото: сайт "Пресса".

Сегодня ночью, 24 июня, в Сапожковском районе сгорел кирпичный дом 5х13 метров. Он принадлежал многодетной семье из села Собчаково: двое родителей и 7 детей. Самому младшему ребенку всего один год. Об этом сообщает сайт "Пресса".

Пожар начался около часа ночи. Первой огонь увидела пятнадцатилетняя Таня Федосова:

- Я проснулась где-то в час ночи, чтобы попить воды. Потянулась, чтобы включить свет, а его не было. Выглянула и увидела, что из летней кухни идет черный дым, выбиты стекла. Огонь быстро распространялся. Я поспешила к родителям, чтобы успеть разбудить их до того, как огонь подберется ближе.

Благодаря ее бдительности в семье никто не пострадал. Отметим, что у Федосовых было большое хозяйство. При пожаре сгорели 6 баранов, 50 кур, 3 поросенка, собака. Как рассказал отец семейства Геннадий Федосов, многие документы, в том числе и на дом, остались внутри и сгорели.

Сейчас многодетная семья нуждается в любой помощи, начиная от средств первой необходимости, заканчивая материалами для строительства дома.

Как добраться: село Собчаково, ул. Труба. Телефон для связи: 8-930-789-42-00 Марина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!