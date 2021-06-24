«Отвезу в лес и брошу»: в Рязанской области осудили женщину, которая похитила подростка

В Сасове вынесли приговор 26-летней безработной местной жительнице, обвиняемой в похищении несовершеннолетнего, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи Сасовского МСО и суд установили, что в сентябре 2020 года женщина, зная, что у 12-летнего племянника сложились «неприязненные отношения» с соседом-подростком, решила помочь ему проучить обидчика.

Женщина заставила 13-летнего школьника сесть к ним с племянником в машину и стала запугивать, что отвезет его в лес, привяжет к дереву и бросит. Остановив машину в безлюдном месте, обвиняемая вместе с подростками вышла из машины. Там ее племянник стал избивать подростка, а женщина молча наблюдала.

После этого дама велела потерпевшему идти домой пешком, а сама с племянником собрались уезжать. Но через некоторое посчитав, что «воспитательный эффект» достигнут, она посадила избитого подростка в машину, которая направлялась в сторону ближайшего населенного пункта, которая и отвезла его к дому.

Во время следствия женщина полностью признала вину.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 4,6 года. Кроме того, у нее конфисковали автомобиль, на котором она похитила подростка.

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