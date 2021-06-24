В трех районах Рязанской области на несколько дней отключат газ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителей трех районов Рязанской области предупредили об отключении газа. По информации ООО «Газпром межрегионгаз Рязань», пройдут ремонтные работы на газораспределительной станции «Скопин», а также устранение дефектов на газопроводе – отводе к ГРС «Шилово».

В связи с этим без газа останутся предприятия и население Милославского и Скопинского районов с 28 июня 13:00 до 2 июля 13:00.

Где отключат газ в Милославском районе:

Поселок Милославское, село Архангельское, поселок Арцыбашевские Шахты-3, село Богородицкое, село Большое Подовечье, село Борщевое, деревня Борщевка, село Воейково, поселок Горняк, деревня Гремячка, деревня Гулынки, деревня Данилово, село Дегтярка, село Заболотовское, поселок Зеленый, село Змеевка, деревня Казначеевка, село Кочуры, деревня Малое Подовечье, поселок Молодежный, село Мураевня, деревня Николаевка, село Ново-Александрово, село Озерки, деревня Подноволоки, село Покрово-Гагарино, село Потапово, поселок Пролетарский, деревня Свистовка, деревня Селезневка, поселок совхоза «Большевик», деревня Софиевка, село Спасское, деревня Толстые, село Топилы, поселок Центральный, село Чернава, поселок Южный, деревня Подноволоки, деревня Роговое, поселок станции Топилы.

Где отключат газ в Скопинском районе:

Город Скопин, поселок Большак, село Вердерево, деревня Вороновка, село Вослебово, поселок станции Вослебово, село Вязовенка, деревня Гореловка, село Городецкое, село Мшанка, деревня Гуменки, село Делехово, деревня Деменьшино, село Дмитриево, село Ермолово, поселок Желтухинский, микрорайон Заречный, деревня Ивановка, село Князево, микрорайон Коготково, микрорайон Комсомольский, деревня Конюхово, село Корневое, село Костемерово, поселок Красный городок, село Кремлево, деревня Кузьминка-2, село Кушуново, село Лопатино, деревня Московка, поселок Московский, село Моховое, деревня Наумово, село Немерово, деревня Новиково, село Новобараково, село Новые Кельцы, микрорайон Октябрьский, поселок Отрада, поселок Павелец, село Павелец, станция Павелец-2, село Петрушино (Корневское сельское поселение), деревня Уланово, поселок Побединка, село Победное, село Поляны, поселок Поплевинский, село Пупки, деревня Рановка, село Рождествено, деревня Свинушки, село Хворощевка, село Секирино, село Старые Кельцы, село Успенское, село Чулково, село Шелемишево, деревня Шелемишевские Хутора, поселок Южный.

Телефоны для справок: 8 (49156) 50-4-86, 20-6-74.

Кроме того, с 28 июня 08:00 до 4 июля 08:00 газа не будет в Шиловском районе:

Поселок Шилово, поселок Прибрежный, поселок Южный, село Борок, село Березово, село Тимошкино, село Ибредь, село Сасыкино (поселок Молодежный), село Желудево, село Авдотьинка, село Сасыкино, село Сановка, село Петровка.

Телефоны для справок: 8 (49136) 2-14-72, 4-05-09.

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