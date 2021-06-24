В выходные в Рязанской области прервется 10-дневная засуха

Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз на 25-27 июня. Как «КП-Рязань» уже сообщала, в пятницу сохранится жара до +36 градусов. При этом обойдется без осадков.

Сухая погода держится уже с 16 июня. Однако, согласно предварительному прогнозу, в выходные дни дожди, пусть и кратковременные, местами по области все-таки пройдут. В отдельных районах с грозой. Температура при этом останется такой же высокой.

Ветер останется южным и при этом усилится до 5-10 м/с.

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