Дело директора ЗАО «Милославское универсальное предприятие» направили в суд

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Милославское универсальное предприятие», которого обвиняют в сокрытии денег. За счет них должна была взыскаться недоимка по налогам и сборам, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По данным Скопинского МСО, с октября 2019 года по февраль 2020 года руководитель предприятия, зная о наличии долгов по налогам, а также о взыскании недоимки, сделал несколько платежей на сумму более 4 млн рублей. При этом он миновал расчетный счет предприятия путем направления распорядительных писем.

Во время следствия директор в полном объеме погасил имевшуюся недоимку по налогам в размере более 2,4 млн рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

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