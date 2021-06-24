За 2,5 млн бюджетных рублей в Рязани установят знак в честь воинов-связистов

В Рязани на деньги городского бюджета планируют установить очередной памятный знак. На этот раз он будет посвящен воинам-связистам. Установить знак планируют по адресу: улица Каширина, 1, на территории бывшего училища Связи.

Согласно аукционной документации, а конкурс на поиск подрядчика уже объявлен, стоимость всех работ составит 2,5 млн рублей. Источник финансирования – бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области.

После заключения контракта подрядчик должен изготовить и установить памятный знак.

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