За 2,5 млн бюджетных рублей в Рязани установят знак в честь воинов-связистов

В Рязани на деньги городского бюджета планируют установить очередной памятный знак. На этот раз он будет посвящен воинам-связистам. Установить знак планируют по адресу: улица Каширина, 1, на территории бывшего училища Связи.
Согласно аукционной документации, а конкурс на поиск подрядчика уже объявлен, стоимость всех работ составит 2,5 млн рублей. Источник финансирования – бюджет города Рязани, в том числе средства, поступившие из областного бюджета Рязанской области.
После заключения контракта подрядчик должен изготовить и установить памятный знак.
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