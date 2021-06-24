Мощи Александра Невского в Рязани: встреча запланирована 3 августа

На фото икона Александра Невского в экспозиции музея Новгородского кремля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3 августа в Рязани могут привести мощи благоверного князя Александра Невского. Об этом стало известно на Архиерейском совете Рязанской митрополии.

«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня побывает в 80 городах России и Белоруссии. Благодаря этому миллионы верующих получат возможность поклониться мощам святого в год 800-летия со дня его рождения», - говорится в сообщении.

Подробная программа пребывания мощей Александра Невского в Рязани будет опубликована позже.

Ранее рязанцев попросили больше не оставлять еду на кладбищенских могилках. Православные активисты «собрали целое ведро конфет и печенек» (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!