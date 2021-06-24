Мощи Александра Невского в Рязани: встреча запланирована 3 августа

На фото икона Александра Невского в экспозиции музея Новгородского кремля.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
3 августа в Рязани могут привести мощи благоверного князя Александра Невского. Об этом стало известно на Архиерейском совете Рязанской митрополии.
«По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня побывает в 80 городах России и Белоруссии. Благодаря этому миллионы верующих получат возможность поклониться мощам святого в год 800-летия со дня его рождения», - говорится в сообщении.
Подробная программа пребывания мощей Александра Невского в Рязани будет опубликована позже.
Ранее рязанцев попросили больше не оставлять еду на кладбищенских могилках. Православные активисты «собрали целое ведро конфет и печенек» (читать подробнее).
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