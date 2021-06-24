По-прежнему сильная жара: 25 июня в Рязани ожидается +36 градусов

В пятницу, 25 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на синоптиков.

Ветер рязанцам обещают переменных направлений, порывами два-семь метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +16…+21°С, днем жара, местами сильная +31…+36°С.

Кроме того, по данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в Рязанской области спокойное, с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка – невозмущенная, а интегральная солнечная активность - низкая.

Ранее сообщалось, что в РГРТУ из-за жары сократили рабочие дни, а минздрав порекомендовал рязанцам изменить рацион питания (читать подробнее).

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