Черный столб дыма поднялся над Рязанью – загорелась теплотрасса

Фото: vk.com/rzn_life_vk

24 июня над Рязанью поднялся черный столб дыма. Его источником оказалась горящая теплотрасса на улице Черновицкой.

Смотреть видеосюжет Что-то горит на перекрёстке Черновицкой и Щорса. Полыхает сильно. На дороге стоят пожарные. Видео: inst @oksana_bardina #r

Как сообщили «КП-Рязань» в областном ГУ МЧС, информация о возгорании поступила в 13:27. Вызов отработали 11 человек личного состава на трех пожарных автомобилях. Открытое горение удалось потушить уже в 14:00. К этому времени площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь, городские власти заявили, что на месте работают специалисты МУП "РМПТС":

- Проводится служебное расследование. Все коммуникации функционируют в штатном режиме, - отметили в администрации Рязани.