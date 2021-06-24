Гендиректор Корпорации морского приборостроения провел переговоры с «Моринсис-АГАТ-КИП»

Леонид Стругов (третий справа) во время посещения рязанского стенда. Фото: Константин МОГИЛИН

24 июня во второй день работы Международного военно-морского салона, проходящего в эти дни в Санкт-Петербурге, стенд рязанского АО «Моринсис-АГАТ-КИП» посетил Гендиректор Корпорации морского приборостроения Леонид Стругов.

В частности, руководитель корпорации обсудил с коллегами из Рязани перспективы развития систем и приборов для нужд короблестраения.

Напомним, АО «Моринсис-АГАТ-КИП», являющееся структурным подразделением АО «Концерн Моринформсистема-Агат», с декабря 2020 года входит состав нового АО «Корпорация Морского Приборостроения». Оно было создано с целью оптимизировать работу предприятий, занимающихся созданием автоматизированных систем управления, навигационного и гидроакустического оборудования.