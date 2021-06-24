Появилось видео с протаранившим столб на Московском шоссе Renault

Фото: vk.com/rznnews62

24 июня на Московском шоссе в Рязани автомобиль Renault Sandero протаранил столб. Появились подробности и видео момента ДТП.

Смотреть видеосюжет ДТП в Рязани "СОЛНЕЧНЫЙ УДАР" (Московское шоссе ул. Западная)

Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, авария случилась примерно в 8:30. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением.

В результате за медпомощью обращались он сам и пассажирка-сверстница. На видео с одной из городских камер показано, как девушка сразу после столкновения покидает салон и убегает в сторону от автомобиля, а водитель садится рядом на обочину.