Рязанское АО «Моринсис-АГАТ-КИП» принимает участие в МВМС-2021

Константин Шилов (слева) с руководителями АО «Моринсис-АГАТ-КИП». Фото: Константин МОГИЛИН

24 июня в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие юбилейного Международного военно-морского салона. В престижной выставке, проходящей в этом году в десятый раз, принимает участие предприятие из Рязани АО «Моринсис-АГАТ-КИП».

Церемонию открытия посетил петербургский губернатор Александр Беглов. Он выступил с приветственным словом и пожелал участникам успехов и новых достижений в их деле. Напомним, военно-морской салон работает КВЦ «Экспофорум» с 23 по 27 июня.

Стенд рязанской компании, занимающейся разработкой и производством автоматизированных систем и контрольно-измерительных приборов, вызвал широкий интерес у участников и гостей международного салона.

Так, например, в первые же минуты второго дня работы салона стенд с продукцией из Рязани посетили: делегация ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова», а также генеральный директор АО «Концерн Научно-производственное объединение «Аврора» Константин Шилов.

Делегация ФГУП «Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова». Фото: Константин МОГИЛИН

НАША СПРАВКА

АО «Моринсис-АГАТ-КИП» образовано в декабре 2010 года и структурно входит в АО «Концерн Моринформсистема-Агат». В 2020 году предприятие в составе головного концерна стало частью АО «Корпорация Морского Приборостроения».

«Моринсис-АГАТ-КИП» взаимодействует с предприятиями и учреждениями оборонно-промышленного комплекса, ГК «Росатом», Федеральным космическим агенством и министерством обороны РФ.