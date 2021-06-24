Тест на коронавирус и антитела в Рязани: какие сложности при сдаче теста. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Тест на коронавирус и антитела в Рязани стало сдать сложнее. Речь идет о так называемом количественном тесте на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2. Такой тест не только установить наличие иммунного ответа к коронавирусу, но и отследить динамику уровня антител в крови. И вот с этим в Рязани появились сложности.

По данным «МедиаРязань», еще 23 июня в клинике InVitro тест на антитела можно было сдать без записи и очереди за 1250 рублей, а 24 июня клиника приостановила прием анализов, указав на «загруженность лаборатории».

В рязанской клинике Helix утром 24 июня образовалась очередь более чем из десяти человек. Здесь тест на антитела проводят, но цена поднялась до 1500 рублей.

В научно-клиническом центре гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ из-за резкого «наплыва желающих» сдать тест на антитела можно только по предварительной записи. Ближайшая доступная дата - 29 июня.

В другой частной клинике «Поколение» тест на коронавирус и антитела можно сдать, если записаться заранее. Стоит это удовольствие около 2 тысяч рублей.

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