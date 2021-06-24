Хирурги-онкологи провели уникальную для рязанского региона операцию

Операционный микроскоп купили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Рязани впервые провели операцию резекции языка с пластикой на микрососудах. У пациента в возрасте 50 лет было диагностировано злокачественное новообразование языка, ему потребовалась срочная операция.

Ее провели специалисты НМИЦ радиологии минздрава России - заведующий отделением лучевого и хирургического лечения заболеваний верхних дыхательных путей Вячеслав Полькин и хирург-онколог Эрнест Акки. Рязанцы, завотделением опухоли головы и шеи онкодиспансера Михаил Зайцев и хирург-онколог Татьяна Захаркина, приняли участие в проведении операционной манипуляции.

- В ходе одного хирургического вмешательства выполнено удаление злокачественного новообразования с одномоментным замещением раневого дефекта кожно-мышечным лоскутом, взятым с предплечья, и наложением микрососудистых анастомозов с использованием операционного микроскопа, - рассказал о ходе операции главврач Рязанского онкодиспансера Михаил Рязанцев.

Буквально на днях, чтобы спасти пациентку, ее экстренно доставили в рентгенэндоваскулярную операционную ОКБ в Канищеве. Мы рассказали еще об одной уникальной операции, проведенной только рязанскими специалистами.

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