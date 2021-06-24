Под Рязанью током убило молодого мужчину

В селе Чирково Ряжского района током убило 29-летнего мужчину. По предварительным данным, он спустился в подвальное помещение за частным домом, чтобы включить насосную станцию. В этот момент его и ударило током. Когда жена обнаружила супруга и вызвала скорую помощь, тем оставалось только констатировать смерть.

— Предположительно молодой человек погиб от удара электрическим током, — отметил «Прессе» следователь по особо важным делам Скопинского МСО СУ СК РФ по Рязанской области Илья Степанов. — Проводится доследственная проверка, чтобы установить точную причину смерти, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» сообщала подробности утопления девочки, которая пыталась спасти мальчика (читать подробнее).

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