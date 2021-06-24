Прокуратура нашла мошенничество при приватизации квартиры маневренного фонда

Прокуратура Рязанской области через суд добивается возвращения в муниципальную собственность квартиры из маневренного фонда.

По данным ведомства, в результате мошеннических действий жилье выбыло из собственности администрации Рязани.

Суд первой инстанции исковые требования прокурора удовлетворил, однако апелляционным определением по делу принято новое решение, которым отказано в удовлетворении исковых требований прокурора. Суд, в частности, указал, что администрация Рязани [не провела] надлежащую проверку документов, представленных на приватизацию, а прокуратура пропустила срок исковой давности на обжалование сделки приватизации, которая, по мнению апелляционного суда, является оспоримой.

Прокуратура обратилась с кассационным представлением, в котором указала, что способ защиты нарушенного права избран верно, срок на обжалование не истек, поскольку сделка является ничтожной. По мнению прокурора, при заключении сделок по дарению и купли-продажи спорного жилого помещения покупатели действовали недобросовестно.

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