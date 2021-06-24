В ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью пострадали трое

Фото: 62.мвд.рф

Полиция поделилась некоторыми подробностями ДТП на Солотчинском шоссе под Рязанью. В сводке место аварии, случившейся 24 июня, обозначено как 64 км трассы «Спас-Клепики – Рязань».

Фото: 62.мвд.рф

Инцидент, как оказалось, произошел примерно в 18:25. По предварительной информации, водитель Toyota Land Cruiser - 52-летний рязанец - при перестроении не убедился в безопасности своего маневра. Как результат – столкновение с автомобилями Skoda Octavia и Opel Astra под управлением жителей Рязанской области в возрасте 26 и 19 лет. Напомним, Opel в итоге оказался в кювете.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, медпомощь потребовалась водителям обоих седанов и 19-летнему пассажару Opel.

Фото: 62.мвд.рф

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