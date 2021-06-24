По вине водителя Daewoo в рязанском селе погибла велосипедистка

Фото: 62.мвд.рф
24 июня в селе Кораблино Рязанского района погибла 64-летняя женщина, ехавшая по улице Центральной на велосипеде. Наезд на нее у дома №56 совершил 47-летний водитель автомобиля Daewoo.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, трагедия произошла примерно в 14:20. По предварительной информации, автомобилист сбил попутную велосипедистку из-за того, что «не выбрал безопасную дистанцию».
Всего за минувшие сутки в 10 ДТП на дорогах Рязанской области два человека погибли и 10 получили различные травмы.
Фото: 62.мвд.рф
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