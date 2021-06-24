Рязанцев пригласили на приемку детской площадки в Комсомольском парке

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Администрация Рязани объявила о завершении работ по благоустройству детской игровой зоны в Комсомольском парке. Этот проект реализуется по программе поддержки местных инициатив.

24 июня в 14:00 состоится приемка объекта, к участию в которой чиновники пригласили заинтересованных жителей. Со стороны властей будут представители управления и дирекции благоустройства города. Поучаствует в приемке и инициативная группа проекта.

«В рамках проекта выполнено выравнивание территории, строительство детского игрового городка и отдельных малых архитектурных форм, устройство резинового ударопоглощающего покрытия», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Исходя из информации на сайте госзакупок, работы выполняло ООО СК «Вираж». Контракт заключался на сумму свыше 2,3 млн рублей.