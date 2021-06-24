На Солотчинском шоссе под Рязанью случилась массовая авария

Фото: vk.com/voditelrzn62 (подписчик Максим Кудряшов)

Вечером 23 июня на Солотчинском шоссе под Рязанью случилось массовое ДТП. Столкнулись несколько легковых автомобилей, один из которых отбросило в кювет. Первые сообщения об инциденте поступили около 20:00.

На какое-то время, пока ликвидировали последствия аварии, участок между населенными пунктами Шумашь и Поляны встал в пробку. В сети появились видео и фотографии с места происшествия. По ним видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

Местом ДТП стал прямой участок Солотчинского шоссе, оснащенный барьерным ограждением, напротив поворота в сторону «Окской жемчужины».

Фото: vk.com/voditelrzn62 (подписчик Максим Кудряшов)

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