В семи районах Рязанской области 24 июня отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

24 июня в семи районах Рязанской области отключили электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рыбновский район:

- деревня Ситьково — с 07:00 до 12:00;

- деревня Демидово, село Старолетово, деревня Шушпаново, поселок завода «ВетЗооТехника», село Константиново, село Кузьминское, село Шехмино, село Сельцы, деревня Раменки, село Вакино, село Ивашково, село Федякино — с 10:00 до 16:00.

Пителинский район:

- село Потапьево, поселок Пителино, деревня Беседки, деревня Каменка, деревня Станищи, село Пет — с 09:00 до 12:00;

- село Высокие Поляны, деревня Лукино, село Терентеево — с 12:00 до 16:30.

Старожиловский район:

- село Ивановское — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- село Желудево — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Парышка — с 09:00 до 17:00;

- село Канино, деревня Варваровка, деревня Кирилловка, деревня Петрово, деревня Плосское, село Смыково, поселок Красава, село Малый Сапожок, деревня Мелекшино-Выселки, село Новокрасное, деревня Ряжские Выселки, село Уда, село Ястребки, деревня Ванино — с 10:00 до 15:00.

Ухоловский район:

- село Дегтяные Борки, деревня Поляки, поселок Поляковские Выселки — с 10:00 до 14:00;

- поселок Красный — с 13:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Бусаево, поселок Голованово, деревня Федино — с 10:00 до 14:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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