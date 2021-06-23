Мэрия Рязани назвала маршрутчиков-нарушителей.
В администрации Рязани встретились с коммерческими перевозчиками и представили отчет о поступающих жалобах на несоблюдение графика и расписания движения, нарушения ПДД, некорректное общение, чистоту салонов и другим.
По данным управления транспорта, наибольшее количество нарушений у предприятий:
- ООО «Рязаньтрансавто-VIII»;
- ООО «Рязаньтрансавто-Х»;
- ООО «РязаньПассажирТранс»;
- ООО «РТК Возрождение»;
- ИП Глебов М.Ю.;
- ИП Захаркина Ю.В.
Кроме того, специалисты выявили факты недовыпуска машин на линии. Среди нарушителей:
- №№34, 53 - ИП Глебов А.П.;
- №№66, 70, 71, 82 - ООО «РязаньПассажирТранс»;
- №42 - ИП Пряхина Ю.А.;
- №32 - ИП Попова И.А.;
- №№58, 85 - ООО «РТК Возрождение»;
- №№50, 90 - ИП Кочарян А.Э.;
- №№65, 77, 95, 99 - ИП Захаркина Ю.В.
Нарушения фиксировались с начала года и до конца мая. Новый начальник управления транспорта Вениамин Синяков предложил перевозчикам пересмотреть количество машин на маршрутах.
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