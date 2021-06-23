Мэрия Рязани назвала маршрутчиков-нарушителей.

В администрации Рязани встретились с коммерческими перевозчиками и представили отчет о поступающих жалобах на несоблюдение графика и расписания движения, нарушения ПДД, некорректное общение, чистоту салонов и другим.

По данным управления транспорта, наибольшее количество нарушений у предприятий:

- ООО «Рязаньтрансавто-VIII»;

- ООО «Рязаньтрансавто-Х»;

- ООО «РязаньПассажирТранс»;

- ООО «РТК Возрождение»;

- ИП Глебов М.Ю.;

- ИП Захаркина Ю.В.

Кроме того, специалисты выявили факты недовыпуска машин на линии. Среди нарушителей:

- №№34, 53 - ИП Глебов А.П.;

- №33 - ИП Гирина Т.А.;

- №№66, 70, 71, 82 - ООО «РязаньПассажирТранс»;

- №42 - ИП Пряхина Ю.А.;

- №32 - ИП Попова И.А.;

- №№58, 85 - ООО «РТК Возрождение»;

- №№50, 90 - ИП Кочарян А.Э.;

- №№65, 77, 95, 99 - ИП Захаркина Ю.В.

Нарушения фиксировались с начала года и до конца мая. Новый начальник управления транспорта Вениамин Синяков предложил перевозчикам пересмотреть количество машин на маршрутах.

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