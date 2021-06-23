Известный урбанист раскритиковал варианты Сорокиной по избавлению Рязани от пробок. Фото: Павел АВЕРИН

Известный российский урбанист Аркадий Гершман в своем паблике «Город для людей» раскритиковал предложения мэра Елены Сорокиной по борьбе с пробками в Рязани.

Глава администрации Елена Сорокина озвучила четыре варианта борьбы с пробками в Рязани:

- строительство новых дорог;

- передача дорог на баланс области;

- внедрение умных светофоров;

- сделать выделенки.

Гершман подробно прошелся по каждому варианту, отметив, что «самый эффективный, дешевый и признанный во всем мире способ победить заторы отнесли на последнее место».

«Про стройку новых дорог не буду повторяться, математики и транспортники всего мира еще в прошлом веке доказали обратный эффект от этого — машин станет только больше из-за спровоцированного спроса. Если не слышали о таком, то гуглим постулат Льюиса - Могриджа и парадокс Доунса – Томсона», - написал урбанист.

Кроме того, решая сиюминутные задачи – передача дорог на баланс области – мэрия лишится огромных возможней, считает эксперт.

«Это [передача улиц] снимет с города головную боль ремонта асфальта, но взамен город лишится возможности менять транспортные схемы, внедрять платную парковку, делать выделенки с велополосами и прочее».

Что касается умных светофоров, то в реальности, по мнению Гершмана, их эффект незначительный и со временем может сойти на нет из-за того же спровоцированного спроса.

Одна из панацей, которая может избавить Рязань от пробок – это выделенные линии, которые создают альтернативу автомобилям и «потенциально это приводит к снижению машин на улицах, за счет чего пропадает первопричина заторов».

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