Уникальную для региона операцию провели рязанские хирурги

После уникальной операции пациентка в норме. Фото: страница Андрея Карпунина.

Трансплантация печени – очень сложная операция. Хирургическая бригада в ОКБ столкнулась на днях с дополнительными трудностями: у пациентки в артерии, которая питает печень, образовался тромб. Он перекрыл кровоток, поэтому кровь не поступала в пересаженный орган. Об этом рассказал на своей странице "ВКонтакте" главврач больницы Андрей Карпунин.

Чтобы спасти пациентку, ее экстренно доставили в рентгенэндоваскулярную операционную. Там провели специальное исследование, которое с помощью рентгена помогает увидеть место, закупоренное тромбом.

Затем через мизерный прокол проникли в артерию и подвели к месту закупорки стент – устройство, которое открыло кровоток к печени. Восстановили движение крови уже на сшитых сосудах, а это несло дополнительную сложность.

"Таких клинических случаев в нашей области еще не было" - подытоживает Карпунин.

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