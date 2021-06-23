Рязанцы показали инновационные технологии на Международном военно-морском салоне

Вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев (в центре) во время посещения рязанского стенда. Фото: Константин МОГИЛИН

23 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге начал работу десятый Международный военно-морской салон. Рязанскую область на этом престижном мероприятии представляет АО «Моринсис-АГАТ-КИП», занимающееся разработкой и производством автоматизированных систем и контрольно-измерительных приборов, способных работать даже в самых экстремальных условиях.

С первых минут работы салона стенд рязанского предприятия привлек широкое внимание, как профессионалов, так и гостей мероприятия. Были проведены встречи и переговоры и с действующими и потенциальными партнерами организации.

В рамках мероприятия прошли переговоры с представителями многих компаний. Фото: Константин МОГИЛИН

Рязанский стенд посетили вице-президент по военному кораблестроению АО «ОСК» Владимир Королев, генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, главный конструктор спецпроектов АО «ЦМКБ «Алмаз» Александр Форст, начальник департамента гособоронзаказа Павел Печковский, гендиректор ОАО «Меридиан» Алексей Копнин и другие.

Напомним, стенд компании «Моринсис-АГАТ-КИП» стал единственным на этом Международном военно-морском салоне, представляющим Рязанскую область.

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По данным организаторов, для участия в салоне приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Зарегистрированы 283 участника, прочем 13 из них это иностранные компании.

В программе мероприятия, которое проходит до 27 июня: конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» NSN’2021», презентация продуктов российских судостроителей, переговоры руководителей официальных иностранных делегаций с руководителями предприятий и организаций РФ, осмотр военных кораблей VIP-гостями.

Для участия в салоне приглашены официальные делегации из более чем 60 государств. Фото: Константин МОГИЛИН

Салон будет проходить с 23 по 27 июня. Фото: Константин МОГИЛИН