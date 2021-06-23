В районе вокзала «Рязань-2» временно ограничат парковку

25 июня с десяти часов вечера до 26 июня 14:00 в Рязани ограничат парковку для частного транспорта на привокзальной площади вокзала «Рязань-2», а также проезде Завражнова на участке от Первомайского проспекта до ул. МОГЭС 26 июня с 05:00 до 10:00. Кроме того, с 09:40 до 10:00 на проезде Завражнова ограничат движение транспорта.

По информации пресс-службы городской администрации, причина ограничений - проведение акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»

«Администрация города просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрута и не парковать автомобили на указанных участках», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Рязани на улице Новослободской на месяц закроют движение транспорта (подробнее).

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