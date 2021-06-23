В Рязани создают общественный совет при управлении капстроительства

В Рязани при городском управлении капительного строительства сформируют общественный совет. Начался прием документов от потенциальных участников.

Помимо совершеннолетия и рязанской прописки требование одно: «иметь опыт и знания в сфере капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений».

На странице общественного совета, где содержатся документы для заполнения, перечислены его функции:

- взаимодействие управления капстроительства с гражданами, общественными объединениями, экспертами, НКО;

- содействие в решении важных для населения Рязани вопросов экономического и социального развития;

- поддержка гражданских инициатив;

- вовлечение граждан в процесс управления городом.

Документы принимаются с 23 июня по 23 июля на ул. Введенской, д. 107 (каб. 410), электронный адрес: uks@admrzn.ru; телефон: (4912) 29-78-21, (4912) 29-78-72.