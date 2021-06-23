В четверг рязанцев ожидает жара +37 градусов

В четверг, 24 июня, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, порывами один-шесть метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью +15…+20°С, днем жара, местами сильная +32…+37°С.

Жара в Рязани уже несколько дней, и когда она закончится, пока неизвестно, но отметим, что исторический максимум по жаре был зафиксирован 22 июня 1948 года. Тогда термометры в Рязанской области показывали +35,8. В те дни температура вообще не опускалась ниже 34 градусов, так что, возможно, в этом году жара может побить все рекорды.

Ранее сообщалось, что в РГРТУ из-за жары сократили рабочие дни, а минздрав порекомендовал рязанцам изменить рацион питания (читать подробнее).

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