Еще в двух райцентрах проведут выездной прием рязанские министры

24 июня еще в двух райцентрах Рязанской области – Ухолове и Сараях – правительство региона проведет выездные приемы граждан. Это возможность напрямую обратиться к руководителям и представителям всех центральных исполнительных органов власти: министерств, госинспекций, главных управлений.

В Ухолове в местном культурно-досуговом центре мероприятию отвели время с 11.30 до 12.30. Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефонам 8(49154) 5-12-94 и 5-17-48.

Выездной прием в Сараях пройдет в районном доме культуры и администрации (зал заседаний, 1-й этаж) с 13:30 до 14:30. Телефон для связи и предварительной записи: 8(49148)3-18-55.