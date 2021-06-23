На месяц в Рязани закроют движение на Новослободской улице

Уже в ближайшую пятницу, 25 июня, в семь часов утра в районе дома №9 по улице Новослободской закроют движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Рязани. По информации властей, причина закрытия – капитальный ремонт тепловых сетей.

Неудобства для автомобилистов продлятся до 23 июля 23:00.

Место проведения работ будет огорожено. На указанном участке установят предупреждающие знаки.

«Администрация города обращается к автомобилистам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрута», - говорится в сообщении.

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