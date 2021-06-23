В Рязанской области создали еще один футбольный клуб.

В село Кирицы Спасского вернулся большой футбол. Об этом «КП-Рязань» сообщила глава Кирицкого сельского поселения Надежда Терехина.

— Месяц назад только зарегистрировали Устав, сейчас подбираем сотрудников, и уже с 1 июля планируем официально открыть клуб, — рассказывает Надежда Викторовна. — Все у нас пока идет на общественных началах, собирали команду, покупали форму на спонсорские деньги, а уже конкретно с финансированием планируем начать с 1 июля.

Почти десять лет кирицкие футболисты не участвовали в областных соревнованиях, и уже 19 июня ФК «Кирицы» сыграл первый матч против ФК «Синие Стрелы» (Милославское). К сожалению, игра завершилась победой более опытных гостей – 1:4, но кирицкие спортсмены не унывают, и прекрасно понимают, что все у них впереди.

Следующие игры «Кирицы» проведут на выезде - 3 июля в Рязани, а 10 июля – в Шилове.

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