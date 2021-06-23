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Политика23 июня 2021 13:26

Рязанцы из «Моринсис-АГАТ-КИП» провели переговоры с «ЦМКБ «Алмаз»

Главный конструктор спец-проектов Александр Форст побывал на стенде рязанского предприятия в Санкт-Петербурге
Источник:kp.ru
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Продукция АО «Моринсис-АГАТ-КИП» является по-настоящему уникальной не только в России, но и в мире.

Продукция АО «Моринсис-АГАТ-КИП» является по-настоящему уникальной не только в России, но и в мире.

Фото: Константин МОГИЛИН

В первый день работы десятого Международного военно-морского салона, проходящего с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге состоялись переговоры между руководством рязанского АО «Моринсис-АГАТ-КИП» и главным конструктором спецпроектов АО «ЦМКБ «Алмаз» Александром Форстом.

- Переговоры, впервую очередь, касаются перспективных проектов нашей совместной работы с АО «ЦМКБ «Алмаз». Разговор Александром Александровичем был предельно предметным и конструктивным, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сотрудничество пойдет на пользу обеим компаниям, - поделился генеральный директор АО «Моринсис-АГАТ-КИП» Сергей Румянцев.

АО «ЦМКБ «Алмаз» - является ведущим российским проектировщиком скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, кораблей и судов специального назначения, в том числе плавучих доков.

Напомним, стенд компании «Моринсис-АГАТ-КИП» стал единственным на этом Международном военно-морском салоне, представляющим Рязанскую область.

Стенд рязанской компании вызвал большой интерес у участников и гостей салона.

Стенд рязанской компании вызвал большой интерес у участников и гостей салона.

Фото: Константин МОГИЛИН