Рязанцы из «Моринсис-АГАТ-КИП» провели переговоры с «ЦМКБ «Алмаз»

Продукция АО «Моринсис-АГАТ-КИП» является по-настоящему уникальной не только в России, но и в мире. Фото: Константин МОГИЛИН

В первый день работы десятого Международного военно-морского салона, проходящего с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге состоялись переговоры между руководством рязанского АО «Моринсис-АГАТ-КИП» и главным конструктором спецпроектов АО «ЦМКБ «Алмаз» Александром Форстом.

- Переговоры, впервую очередь, касаются перспективных проектов нашей совместной работы с АО «ЦМКБ «Алмаз». Разговор Александром Александровичем был предельно предметным и конструктивным, поэтому с уверенностью можно говорить о том, что сотрудничество пойдет на пользу обеим компаниям, - поделился генеральный директор АО «Моринсис-АГАТ-КИП» Сергей Румянцев.

АО «ЦМКБ «Алмаз» - является ведущим российским проектировщиком скоростных катеров, боевых надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, десантных кораблей на воздушной подушке, кораблей противоминной обороны, кораблей и судов специального назначения, в том числе плавучих доков.

Напомним, стенд компании «Моринсис-АГАТ-КИП» стал единственным на этом Международном военно-морском салоне, представляющим Рязанскую область.