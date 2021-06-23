Караулов спросил Юлию Рокотянскую об отставке из-за «праздника 22 июня»

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

Блогер Андрей Караулов обратил внимание на реплику председателя Рязанской городской Думы Юлии Рокотянской, которая назвала День памяти и скорби 22 июня праздником и поздравила с ним депутатов.

Глава муниципального образования вскоре извинилась за «ненамеренную и случайную» оговорку, объяснив ее накопившейся усталостью, однако скандал все равно приобрел широкую огласку.

Караулов после обвинительной речи в адрес Рокотянской решил позвонить ей и начал в лоб:

- Что будем делать, Юлия Владимировна? Вы уже подали заявление об отставке?

- Вы знаете, я дождусь, когда выйдет губернатор из командировки (Николай Любимов улетел в Казахстан – Ред.) и поговорю с ним по данному вопросу.

- Я спрашиваю о вас, а не о губернаторе. Он за ваш позор не отвечает. Назвать день скорби праздником мог только идиот. Прошу прощения, этот идиот не может работать даже в депутатах.

- Я вас узнала, уважаемый господин Караулов. Всего вам доброго. Желаю вам здоровья и счастья, - завершила разговор Рокотянская.

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