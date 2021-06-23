Под мостом на Ленина прокладывают дополнительную ливневку. Фото: страница Вадима Решетника в "ВК".

Под мостом на Ленина монтируют дополнительную ливневую трубу. Об этом сообщил министр транспорта Рязанской области Вадим Решетник.

— Сейчас подрядчик завершает процесс монтажа дополнительной ливневой трубы со стороны улицы Почтовой, — отметил чиновник. — Модернизация системы ливневой канализации позволит отводить с объекта больший объем воды в самые короткие сроки. Это повысит комфорт и безопасность передвижения по мосту для всех участников дорожного движения.

Решетник отметил, что во время недавних ливней на мост пришлась повышенная нагрузка по приему и отводу воды, в том числе и со всех прилегающих улиц. После этого провели технический совет и определили дополнительные мероприятия по увеличению водоотвода с моста.

Ранее минтранс Рязанской области заявлял, что ливневка на Астраханском мосту эффективна, а администрация Рязани успокоила жителей, что «вода сойдет». Впрочем, губернатор потребовал решить проблему.

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