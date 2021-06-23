В РГРТУ из-за жары сократили рабочие дни

В Рязанском радиотехническом университете на один час сократили рабочий день сотрудникам вуза из-за повышенной температуры воздуха в помещениях. Говоря проще, из-за жары. Соответствующий приказ еще 21 июня подписал ректор Михаил Чиркин.

«С 21 по 25 июня работникам университета сократить продолжительность рабочего дня на 1 час. Оплату произвести из расчета 100% заработной платы за полный рабочий день», - говорится в документе.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал руководителям предприятий снизить нагрузку на подчиненных из-за жары, а минздрав порекомендовал рязанцам отказаться во время сильной жары от мяса и жирных молочных продуктов (читать подробнее).

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