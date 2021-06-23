Рязанский врач: Вакцинированных от коронавируса мы не бросаем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 4,5 тысяч рязанцев, приписанных к поликлинике больницы №10, уже привились от коронавируса. Ежедневно на прививки в оба пункта - поликлинику и ТРЦ «5Молл» приходят до 120 человек.

— Медработники постоянно мониторят соблюдение графика вакцинации каждым пациентом, — рассказывает и.о. заведующего поликлиникой №10 Наталья Никитушкина. — Если человек пропускает второй этап, то ему звонят и напоминают о необходимости посетить поликлинику. Мы их не бросаем, на контроле каждый. В случае, если человек заболел или вынужден был срочно уехать, то назначается новая дата второй прививки. Главное, чтобы между двумя этапами интервал составлял не менее 21 дня. Введение второго компонента обязательно, иначе не сформируется иммунитет.

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