Возращение коронавируса: 68 заболевших и три смерти в Рязанской области

23 июня в Рязанской области сообщили еще о 68 случаях коронавирусной инфекции. С начала пандемии здесь зарегистрировали 30502 заражения, говорит официальная статистика.

Заболеваемость продолжает расти и уже находится на уровне последних дней зимы. Увеличивается и число людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме – за последние двое суток госпитализированы больше 40 человек.

Кроме того, 23 июня в Рязанской области гибель еще трех пациентов признали следствием COVID-19. В списке умерших теперь 580 человек, однако с коронавирусом связано гораздо больше летальных исходов (подробнее).

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