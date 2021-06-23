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Политика23 июня 2021 12:02

Рязанское АО «Моринсис-АГАТ-КИП» участвует в международном военно-морском салоне

Стенд компании привлек внимание профессионалов и гостей мероприятия, стартовавшего в Санкт-Петербурге
Источник:kp.ru
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Рязанская делегация на юбилейном МВМС-2021.

Рязанская делегация на юбилейном МВМС-2021.

Фото: Константин МОГИЛИН

Рязанское предприятие АО «Моринсис-АГАТ-КИП» принимает участие в юбилейном десятом Международном военно-морском салоне, стартовавшем 23 июня в Санкт-Перербурге.

Стенд компании из Рязани стал единственным на этом салоне, представляющим наш регион. Сразу же после официального открытия мероприятия, продукция представленная на стенде, вызвала большой интерес у участников и гостей салона.

Генеральный директор АО «Моринсис-АГАТ-КИП» Сергей Румянцев рассказал, что участие в таких мероприятиях дает новые контакты, расширение рынков сбыта, а также укрепление существующих партнерских связей.

- На нашем стенде представлена продукция необходимая для обеспечения безопасности и технологических процессов боевых кораблей, судов обеспечения военно-морского флота и предприятий «Росатома». Вся представленная нами продукция уникальна и особенно та, что предназначена для глубоководных исследований. Она предназначена для работы в условиях запредельного давления воды и в том числе в Мариинской впадине, - поделился Сергей Васильевич.

В первый же час работы салона рязанский стенд посетил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. Он познакомился с рязанской продукцией, высоко оценив ее технические характеристики и качество.

Генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко (слева) на рязанском стенде.

Генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко (слева) на рязанском стенде.

Фото: Константин МОГИЛИН