Рязанское АО «Моринсис-АГАТ-КИП» участвует в международном военно-морском салоне

Рязанская делегация на юбилейном МВМС-2021. Фото: Константин МОГИЛИН

Рязанское предприятие АО «Моринсис-АГАТ-КИП» принимает участие в юбилейном десятом Международном военно-морском салоне, стартовавшем 23 июня в Санкт-Перербурге.

Стенд компании из Рязани стал единственным на этом салоне, представляющим наш регион. Сразу же после официального открытия мероприятия, продукция представленная на стенде, вызвала большой интерес у участников и гостей салона.

Генеральный директор АО «Моринсис-АГАТ-КИП» Сергей Румянцев рассказал, что участие в таких мероприятиях дает новые контакты, расширение рынков сбыта, а также укрепление существующих партнерских связей.

- На нашем стенде представлена продукция необходимая для обеспечения безопасности и технологических процессов боевых кораблей, судов обеспечения военно-морского флота и предприятий «Росатома». Вся представленная нами продукция уникальна и особенно та, что предназначена для глубоководных исследований. Она предназначена для работы в условиях запредельного давления воды и в том числе в Мариинской впадине, - поделился Сергей Васильевич.

В первый же час работы салона рязанский стенд посетил генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. Он познакомился с рязанской продукцией, высоко оценив ее технические характеристики и качество.