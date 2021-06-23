На Московском шоссе погиб рязанец, выпавший пьяным из окна

В ночь на 23 июня из окна на седьмом этаже дома, расположенного на Московском шоссе, выпал и погиб 61-летний мужчина. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

Известно, что одинокий мужчина жестко выпивал. В какой-то момент соседи услышали шум, а уже потом лежащий на улице труп. Они сразу вызвали полицию, а уже те - Следственный комитет.

В настоящее время следователи Московского МСО проводят проверку по факту обнаружения трупа, чтобы установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Рязань» назвала предварительную причину смерти 20-летней девушки, труп которой обнаружили в автомобиле в районе Луковского леса (читать подробнее).

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