Стали известны подробности гибели 20-летней рязанки, труп которой нашли в машине

20-летняя рязанка, труп которой обнаружили в автомобиле в районе Луковского леса, могла отравиться выхлопными газами. Об этом сообщает Следственный комитет.

Известно, что в ночь на 23 июня молодежь каталась на автомобиле в поселке Борки в районе Луковского леса. На бездорожье трое пассажиров вышли из автомобиля, чтобы помочь машине пересечь водное препятствие, однако ничего не получилось.

Когда через несколько минут молодые люди заглянули в салон автомобиля, то обнаружили, что водитель-мужчина находится без сознания, а девушка-пассажирка не подает признаков жизни. Предположительно, что они отравились выхлопными газами.

Пострадавшим вызвали скорую помощь.

В настоящее время молодой человек находится в больнице, а девушку спасти не удалось.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти девушки.

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